В Новосибирске женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте, напала на водителя. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на агрессивную женщину. Она, по их словам, напала на водителя машины.

– Эта женщина перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, а мы сдавали назад, чтобы припарковаться, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

По словам горожан, женщина-пешеход стала материться на водителя, оскорблять его, лезла в драку. Ей удалось даже несколько раз ударить мужчину.

Комментаторы осудили агрессию женщины. Но добавили, что водителю нужно лучше изучить ПДД.

– При движении задним ходом виноват по умолчанию водитель, если был бы наезд, могли бы даже в/у забрать, в зависимости от тяжести. И не важно был там переход или нет, – пояснили комментаторы.

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