В Новосибирской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первые дни 2023 года в Новосибирской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщила замминистра здравоохранения НСО Татьяна Анохина. По ее словам, число вызовов врачей к детям с ОРВИ и гриппом сократилось еще в конце декабря. Сегодня эта тенденция сохраняется.

– В настоящее время свободным остается порядка 40% коечного фонда в тех учреждениях, где оказывается помощь детям с инфекциями респираторного тракта, всего в регионе развернуто 550 коек по данному профилю. Все детские поликлинические отделения работают в праздничные дни также, как и взрослые - с 8 до 17 часов в штатном режиме, – написали в Телеграм-канале «Новосибирская область официально» со ссылкой на замминистра здравоохранения.

По данным главврача Детской городской клинической больницы №1 Евгения Аверкина, в начале эпидсезона к ним в медучреждение госпитализировали около 30 детей. Теперь показатель уменьшился до 18-20 маленьких пациентов.

Ситуацию с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ контролируют в правительстве НСО.

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