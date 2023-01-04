В Новосибирске спасатели вытащили девушку из покорёженной «Тойоты», влетевшей в столб. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские спасатели деблокировали из покорёженной машины 31-летнюю девушку. Известно, что иномарка влетела в столб на Бердском шоссе днем 3 января.

– Прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали женщину из смятого салона и передали бригаде врачей скорой помощи, – говорится в сводке МАСС.

Вместе с пожарными специалисты службы обеспечили противопожарную безопасность авто.

Ранее сотрудники ГИБДД предупредили об опасности на дорогах из-за наледи и снежных заносов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер