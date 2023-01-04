В Новосибирске машина застряла колесом в открытом на дороге люке. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Оловозаводском переулке у дома № 3 машина попала колесом в открытый канализационный люк. Он был припорошен снегом и прикрыт картонкой. О случившемся в соцсети написала хозяйка авто.

– Рядом с люком лежит тяжеленная покрышка от ГАЗа. По всей видимости, изначально она должна была прикрывать люк, но нашлись люди, которые её сдвинули в сторону, – написала она в группе «АСТ-54».

Девушка пояснила, что ей чудом удалось выехать самостоятельно. После чего она сдвинула крышку на место. Также сибирячка написала жалобу на случившееся в городском приложении.

– Полбеды автомобиль, а если ребёнок упадёт туда? – переживает девушка.

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