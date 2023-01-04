В ГИБДД предупредили новосибирцев о ветре и метелях на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 4 января, в Новосибирской области прогнозируют снег, метели и сильный ветер. Плохая погода повышает риск аварий на дорогах из-за наледи и снежных заносов. Об этом водителей предупредили в ГИБДД по Новосибирской области.

– В таких условиях нужно выбирать правильно скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений, – говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Внимательными нужно быть и пешеходам. Им необходимо в темноте использовать на одежде светоотражающие элементы. И пешеходам, и водителям следует строго соблюдать ПДД.

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