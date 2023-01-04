Собираемся и идем гулять: 4 января в Новосибирске потеплеет до -1

в городе потеплеет. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Четвертый день нового года порадует новосибирцев теплом и снегом. 4 января по данным метеорологов столбики термометров поднимутся до -1…-3 градусов.

- Ночью температура воздуха составит -8…-10 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью до 16 метров в секунду, - сообщают синоптики на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» весь день будет идти снег, а днем температура воздуха составит -3…-4 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -6…-7 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735-740 миллиметров ртутного столба.

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