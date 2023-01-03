В город идет потепление. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 4 января ожидается резкое потепление и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики.

По данным сайта «Gismeteo» столбики термометров поднимутся до -2 градусов, а к вечеру похолодает до -7. Утром будет идти снег, а ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти снег, а днем столбики термометров покажут -3…-4 градуса, а ночью -7 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 6 метров в секунду.

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