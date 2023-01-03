Самолет долго не мог вылететь. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Самолет из Челябинска в Новосибирск задерживается на пять часов. Об этом сообщается на онлайн-табло в аэропорту «Толмачево».

Изначально рейс должен был приземлится в столице Сибири в 18:55, но прилет перенесли на 23:45. Скорее всего он задерживается из-за погодных условий.

В телеграм-канале аэропорта Челябинска было сообщение о том, что из-за метеоусловий аэропорт закрыт до 16:10. Там обрабатывали взлетно-посадочную полосу.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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