Катание на тюбинге самая опасная зимняя забава.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске врачи НИИТО составили рейтинг опасных зимних развлечений. Травматолог-ортопед Андрей Ширинкин назвал три самых травмоопасных.
На первом месте катание на плюшках. Оно регулярно приводит к переломам позвоночников у взрослых и детей. На втором месте катание на лыжах и сноуборде.
- Большинство травм происходит при столкновениях людей друг с другом. Рекомендуем вам выбирать места катания в соответствии с умениями, - говорится в посте в группе «Новосибирский НИИТО имени Я.Л. Цивьяна».
Замыкает тройку лидеров – катание на коньках. Падение на лед может повлечь за собой травматизацию крестцово-копчиковой области.
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