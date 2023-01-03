Катание на тюбинге самая опасная зимняя забава. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске врачи НИИТО составили рейтинг опасных зимних развлечений. Травматолог-ортопед Андрей Ширинкин назвал три самых травмоопасных.

На первом месте катание на плюшках. Оно регулярно приводит к переломам позвоночников у взрослых и детей. На втором месте катание на лыжах и сноуборде.

- Большинство травм происходит при столкновениях людей друг с другом. Рекомендуем вам выбирать места катания в соответствии с умениями, - говорится в посте в группе «Новосибирский НИИТО имени Я.Л. Цивьяна».

Замыкает тройку лидеров – катание на коньках. Падение на лед может повлечь за собой травматизацию крестцово-копчиковой области.

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