Строительство моста продолжается. Фото: телеграм-канал "Новосибирь"

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирь».

-Работы по возведению развязки ведутся полным ходом, смонтировано уже 5,3 тысячи тонн металлоконструкций на левом берегу Оби и 4 тысячи тонн – на правом, - отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Отметим, что транспортная развязка на левобережье будет состоять из 25 съездов. Сейчас ведутся работы одновременно на шести съездах. Они выведут транспортные потоки на улицы Широкую, Ватутина, Станционную и на проезд Энергетиков.

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