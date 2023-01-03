Миссис Новосибирск снялась в «Голубом огоньке» с Евгением Петросяном и получила деньги

Анна снялась с Евгением Петросяном. Фото: скриншот из видео телеканала "Россия-1"

Миссис Новосибирск Анна Андронович снялась в «Голубом огоньке» за тысячу рублей. Женщина признается, что ей казалось невозможным попасть на эту передачу.

- Я случайно увидела набор на кастинг массовку на эту передачу. Ведь оказывается, это не концерт, как я думала, а запланированные сьемки. Так вот, прошла я кастинг по фото, попала в Vip-категорию. Приехала на Мосфильм в 9 утра и вышла оттуда в 21 вечера! Съемочный процесс - дело не быстрое, я догадывалась. В этот день я насмотрелась на Филиппа Киркорова, Родиона Газманова, Дениса Мацуева, - рассказала КП-Новосибирск Анна Андронович, миссис Новосибирск.

По словам Анны, телефоны у них забрали поэтому снять закулисье не получилось. Массовке заплатили по 1100 рублей. Женщине выпала возможность сняться с Евгением Петросяном.

- Когда пришло время на съемку с Евгением Петросяном, ко мне подошла девушка и сказала подойти к режиссеру, который тотчас одобрил мой типаж и мы за два дубля сняли прекрасное выступление Евгения Вагановича, - говорит Анна.

Анне безумно понравилось принимать участие в съемках, и она планирует повторить звездный опыт.

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