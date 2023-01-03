Заяц мало провисел. Фото: предоставлено героем публикации
В Новосибирске из подъезда украли зайку. Неприятный инцидент произошел в одном из многоэтажных домов.
- Я всегда на Новый год рисую трафареты в подъезде. Он был приклеен к стене, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, автор рисунка.
Зайчик провисел всего пару дней, но потом исчез. По словам девушки, она посмотрела по камерам и увидела незнакомую женщину. Та подошла к стене и сняла рисунок.
- Он ценности никакой не имеет, и как бы не жалко, если бы хотя бы праздники он повисел, - разводит руками девушка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер