Заяц мало провисел. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске из подъезда украли зайку. Неприятный инцидент произошел в одном из многоэтажных домов.

- Я всегда на Новый год рисую трафареты в подъезде. Он был приклеен к стене, - рассказала КП-Новосибирск Ксения, автор рисунка.

Зайчик провисел всего пару дней, но потом исчез. По словам девушки, она посмотрела по камерам и увидела незнакомую женщину. Та подошла к стене и сняла рисунок.

- Он ценности никакой не имеет, и как бы не жалко, если бы хотя бы праздники он повисел, - разводит руками девушка.

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