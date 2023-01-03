Хонду занесло и она сбила пешеходов. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области на трассе иномарка въехала в толпу пешеходов. ДТП произошло на дороге «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий» 2 января.

- Иномарка ехала со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска и на 70 километре трассы, по предварительной информации женщина - водитель не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, которые находились слева на обочине по ходу движения автомобиля (оказывали помощь другому участнику дорожного движения), - сообщили в Госавтоинспекции по НСО.

Известно, что мужчину и женщину отвезли в больницу. Еще двоим госпитализация не потребовалась.

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