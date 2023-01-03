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НовостиПроисшествия3 января 2023 8:48

В Новосибирске иномарка влетела в столб

На месте работают спецслужбы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Тойота влетела в столб. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Тойота влетела в столб. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка влетела в столб. ДТП произошло недалеко от Академгородка на Бердском шоссе 3 января.

- Водитель за рулем серебристого седана Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в столб, - сообщил подписчик группы «АСТ-54».

На месте работают спецслужбы: скорая, спасатели и сотрудники ГАИ.

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