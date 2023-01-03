Тойота влетела в столб. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка влетела в столб. ДТП произошло недалеко от Академгородка на Бердском шоссе 3 января.

- Водитель за рулем серебристого седана Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в столб, - сообщил подписчик группы «АСТ-54».

На месте работают спецслужбы: скорая, спасатели и сотрудники ГАИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер