Тойота влетела в столб. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
В Новосибирске иномарка влетела в столб. ДТП произошло недалеко от Академгородка на Бердском шоссе 3 января.
- Водитель за рулем серебристого седана Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в столб, - сообщил подписчик группы «АСТ-54».
На месте работают спецслужбы: скорая, спасатели и сотрудники ГАИ.
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