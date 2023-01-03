В Сузунском районе простились с Владимиром Кузнецовым. Фото: suzun.nso.ru

В Новосибирской области похоронили Владимира Кузнецова, погибшего в СВО. Об этом сообщили на сайте администрации Сузунского района.

- По зову Родины и велению сердца он встал на защиту Отечества. Владимир Анатольевич выполнил свой воинский долг на передовой, там, где сейчас решается судьба нашей страны, - выступил с прощальной речью Александр Осипов, и.о. главы Сузунского района.

Выразить соболезнования пришел так же представитель воинской части, военный комиссар Сузунского района. Память о Владимире почтили минутой прощания.

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