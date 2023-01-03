Мужчина умер на автовокзале. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Новосибирец умер с шампанским в руках на перроне вокзала в Кузбассе. Как сообщает издание «КП-Кемерово» 45-летний мужчина приехал в Белово на автобусе из Новосибирска. Сделав пару шагов, он упал без чувств. У него в руках было шампанское и подарки.

На место тут же вызвали скорую помощь.

- Пассажиры новосибирского рейса утверждают, что мужчина уже на подъезде к Белово выглядел плохо: расстегнул куртку и тяжело дышал, а затем стал быстро принимать какие-то таблетки, - сообщает «КП-Кемерово».

Точную причину смерти еще предстоит узнать.

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