Автобус сгорел дотла. Фото: ГУ МЧС России по НСО

МЧС показало фото сгоревшего в Новосибирске автобуса. Напомним, что пассажирский автобус № 52 загорелся утром 3 января на улице Тимакова, 2.

В салоне пассажиров не было. Фото: ГУ МЧС России по НСО

На кадрах видно, что автобус выгорел полностью. В нем был только водитель, который не пострадал. Пассажиров в салоне не было.

- Произошла разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Пожар удалось потушить к 10 утра.

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