Автобус сгорел дотла. Фото: ГУ МЧС России по НСО
МЧС показало фото сгоревшего в Новосибирске автобуса. Напомним, что пассажирский автобус № 52 загорелся утром 3 января на улице Тимакова, 2.
В салоне пассажиров не было. Фото: ГУ МЧС России по НСО
На кадрах видно, что автобус выгорел полностью. В нем был только водитель, который не пострадал. Пассажиров в салоне не было.
- Произошла разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Пожар удалось потушить к 10 утра.
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