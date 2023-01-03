Уполномоченная по правам ребенка НСО взяла на контроль дело с избиением ребенка возле торгового центра

К делу так же подключилась полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Уполномоченная по правам ребенка НСО Надежда Болтенко взяла на контроль дело с избиением ребенка возле торгового центра.

- Я лично проконтролирую инцидент с избиением маленькой девочки возле ТЦ “Галерея» 1 января. Уже связалась с полицией для выяснения обстоятельств. Нельзя допускать жестокости по отношению к детям, даже если это позволяют себе родители! – написала на своей странице Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области.

Напомним, что возле торгового центра «Галерея» мужчина на глазах у людей избивал свою маленькую дочь. В полиции по данному факту проводят проверку.

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