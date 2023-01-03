В Новосибирской области двое мужчин задохнулись угарным газом

Женщину забрали в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области двое мужчин задохнулись угарный газом. ЧП произошло в СНТ «Юбилейный» в Новосибирской области 1 января, но стало об этом известно только сегодня.

- Двое мужчин погибли, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной информации пожар в доме произошел из-за неправильного использования печки.

Напомним, что за первые два дня в Новосибирской области произошло 33 пожара.

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