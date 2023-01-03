В Новосибирске 4 января станет самым теплым новогодним днем

Погода так и шепчет... пора гулять! Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 4 января станет одним из самых теплых дней за новогодние праздники. Об этом сообщают синоптики.

По данным сайта «Gismeteo» днем пойдет снег, а столбики термометров поднимутся до -2 градусов. К вечеру похолодает до -9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит -3…-4 градуса, пойдет снег. Ветер подует южный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735-740 миллиметров ртутного столба.

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