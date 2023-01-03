За два дня произошло 33 пожара. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области произошло 33 пожара в первые два дня нового года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- В Новосибирской области в период с 31 декабря по 2 января зафиксировано 33 пожара, что почти на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате происшествий два человека погибли, двое получили травмы, - рассказывают в ведомстве.

Причинами пожаров было несоблюдение техники безопасности при обращении с огнем и неправильное использование электроприборов.

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