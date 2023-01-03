В Новосибирской области похоронили погибшего в зоне СВО Владимира Чепрасова

В селе Бобровка простились с Владимиром Чепрасовым. Фото: администрация Сузунского района

В Новосибирской области похоронили Владимира Чепрасова, погибшего в зоне СВО. Прощание состоялось в селе Бобровка в Сузунском районе.

— Прощание состоялось в Бобровском Доме культуры. Проводить земляка в последний пришли близкие, друзья, односельчане, исполняющий обязанности Главы Сузунского района Александр Осипов, представители администрации, военный комиссар Сузунского района, представители воинской части Владимира Васильевича, — говорится на сайте администрации Сузунского района.

Соболезнования родным и близким погибшего выразила глава Бобровского сельсовета Зумрат Казанцева.

— Когда ему пришла повестка, он находился в Якутии. Он не пытался найти какие-либо причины уклониться. Он явился вовремя, зашел с улыбкой, получил повестку и сказал: «Если Родина зовет, надо идти». Примите соболезнования и низкий поклон за вашего сына, мужа, отца. За его патриотизм, — приводятся слова главы сельсовета на сайте администрации.

Пришедшие попрощаться с Владимиром Чепрасовым, почтили его память минутой молчания.

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