В микрорайоне Аэропорт неизвестные украли деревянную горку. Фото: "Зеленая дружина"
В Новосибирске неизвестные украли деревянную горку. Инцидент произошел в микрорайоне Аэпопорт.
— В конце декабря наша команда снова возвела горку в микрорайоне Аэропорт. С просьбой о повторном строительстве к нам обратилось больше 100 человек. Пару дней назад жители с вопросом: «А где горка?», — сообщили волонтеры в группе «Зеленая дружина».
Волонтеры выехали на место и обнаружили, что горка пропала.
— Нам удалось узнать, что в один из темных вечеров, приехала шайка каких-то работников и оперативно разобрали горку и увезли в неизвестном направлении. Кто это был и зачем это сделали — нам ещё предстоит выяснить, — написали в группе в посте.
Как утверждают волонтеры, заявление в полицию написано. Они ждут, когда горку найдут и вернут на место.
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