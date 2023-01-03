В микрорайоне Аэропорт неизвестные украли деревянную горку. Фото: "Зеленая дружина"

В Новосибирске неизвестные украли деревянную горку. Инцидент произошел в микрорайоне Аэпопорт.

— В конце декабря наша команда снова возвела горку в микрорайоне Аэропорт. С просьбой о повторном строительстве к нам обратилось больше 100 человек. Пару дней назад жители с вопросом: «А где горка?», — сообщили волонтеры в группе «Зеленая дружина».

Волонтеры выехали на место и обнаружили, что горка пропала.

— Нам удалось узнать, что в один из темных вечеров, приехала шайка каких-то работников и оперативно разобрали горку и увезли в неизвестном направлении. Кто это был и зачем это сделали — нам ещё предстоит выяснить, — написали в группе в посте.

Как утверждают волонтеры, заявление в полицию написано. Они ждут, когда горку найдут и вернут на место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер