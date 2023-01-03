Третий день нового 2023 года встретит новосибирцев сильным ветром и гололедом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третий день нового 2023 года обещает быть ветреным, также скользким из-за гололеда на дорогах. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Ночью ожидается -12…-14 градусов, в пригороде будет холоднее — до -17 градусов. Днем сильно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до отметки в -4…-6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с местами до 13 м/с, — рассказали синоптики.

В области днем будет аналогичная теплая погода, однако местами мороз достигнет -13 градусов. Ночью же будет значительно холоднее — 12…-17 градусов, местами до -25 градусов. Также ожидается гололедица, местами пройдет мокрый снег.

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