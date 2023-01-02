Жители микрорайона Весенний в Новосибирске устроили празднование Нового года во дворе

Жители Весеннего устроили соседское празднование Нового года во дворах. Фото: кадр из видео

Жители Весеннего в Новосибирске устроили Новый год для жителей всего микрорайона. 31 декабря люди, не сговариваясь, вышли на улицу, чтобы поздравить друг друга с праздником и повеселиться.

— Никто никогда ничего не организовывал. Просто все жители выходят и празднуют. Каждый год так, — рассказала КП-Новосибирск одна из жительниц микрорайона.

По словам женщины, у кого есть новогодние костюмы, обязательно выходят в них. Из года в год кто-то наряжается, создавая себе и другим праздничное настроение. И все это без какой-либо организации.

Самое удивительно, что даже если веселье затягивается, на шум никто не жалуется. Местная жительница объяснила это соседским пониманием.

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