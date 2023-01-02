Пожар и потоп: в Новосибирске из многоэтажки эвакуировали людей

По словам очевидцев, к потопу привел пожар в коробе, через который идут основные коммуникация. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 14, произошло сразу два несчастья: пожар и потоп. Произошло ЧП 2 января. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

— Это не пожар, а прорыв трубы отопления в подъезде и одной из квартир — повсюду кипяток, из-за этого эвакуируют людей, — сообщил паблик со ссылкой на региональный МЧС.

На кадрах видео из окна подъезда на девятом этаже можно разглядеть белесый пар очень похожий на дым. Такой же шел от окна одной из квартир на первом этаже. Но уже через пару минут другие очевидцы рассказали о пожаре и об эвакуации именно из-за пожара.

— Я была в своей квартире с грудным ребёнком и мужем на 4 этаже и заметила задымление в коридоре. В считаные минуты вся 1-комнатная квартира была охвачена дымом. Через дверь выйти было уже нельзя. В панике муж через дым искал верхнюю одежду ребёнку, быстро одели её и вышли на балкон. Там уже пожарные помогли спуститься, — рассказала очевидица.

По словам еще одного очевидца, был и пожар, и потоп. Источник возгорания был в коробе, через который проходят основные коммуникации. Получилось так, что высокая температура расплавила пластиковые трубы, что и стало причиной потопа.

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