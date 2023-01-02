Фестиваль снежных баб будет идти с 2 по 6 января. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

На Михайловской набережной в Новосибирске стартовал «Фестиваль снежных баб». Он будет идти со 2 по 6 января. На это время запланированы конкурс на лучшие сани, снежные баталии и дискотека. Всех желающих научат лепить снежных баб, а лучшие работы удостоятся приза.

Горожане слепили более 50 снежных баб. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

— Новосибирцы и гости города очень креативно подошли к созданию «произведений»! Более 50 уникальных снежных баб уже созданы сегодня, а сколько еще впереди! — рассказала в своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

Фестиваль продлиться до 6 января. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

2 января прошло открытие фестиваля снежных баб с выбором лучших работ и награждением победителей.

3 января с 12:00 до 15:00 пройдет конкурс на лучшие сани и оформление домов.

4 января с 12:00 до 15:00 пройдут снежные баталии. В этот день снег будет участвовать в проведении конкурсов, эстафет и снежных битв

5 января с 12:00 до 15:00 пройдет день снежного Сибирского валенка. В этот день гостям фестиваля расскажут все о валенках, также можно будет поучаствовать в валеночных играх.

6 января с 12:00 до 15:00 состоится снежная дискотека, на которой будут танцевать танцы всех округов страны.

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