В центре Новосибирска в столкновении Volkswagen с Kia пострадали два человека

В ДТП на Красном проспекте пострадали 2 человека. Фото: "АСТ-54"

2 января в центре Новосибирска столкнулись Volkswagen и Kia. Не обошлось без пострадавших. Двух человек увезли в больницу.

— 29-летний мужчина за рулем Kia Rio двигался со стороны улицы Колыванской по Красному проспекту и у дома №10 столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 36-летней женщины. Та направлялась в сторону улицы Колыванской, — рассказали в ГИБДД.

В ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также 41-летняя пассажирка Kia. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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