В Новосибирске в 2023 году откроют новый современный вытрезвитель

Вытрезвитель планируют открыть весной 2023 года. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой

В Новосибирске в 2023 году на границе Советского и Первомайского районов появится новый и современный вытрезвитель. Рассчитан он будет на 20 гостей. Мужчины и женщины — раздельно. Открыть вытрезвитель власти планируют весной.

— Светлый, современный и аккуратный дизайн, который позволит людям чествовать себя максимально хорошо, насколько это возможно в данном учреждении. Кабинеты индивидуальных консультаций, кафе самообслуживания, санузел с душевыми, — презентовали проект вытрезвителя чиновники редакции КП-Новосибирск.

Пребывание в вытрезвителе будет исключительно добровольным, чтобы попасть туда человеку нужно будет написать письменное согласие. Приходить в чувство гостям предстоит без насилия и препаратов, трезветь они будут естественным путем. А утром после кофе можно будет забрать свои вещи и отправится домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер