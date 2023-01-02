СК потребовал материалы дела о пожаре из-за фейерверков на МЖК в Новосибирске

В новогоднюю ночь на МЖК петарды залетели на балконы и устроили пожар. Фото: "АСТ-54"

Следственный комитет Новосибирской области потребовал передать им материалы проверки пожара, который произошел на МЖК в новогоднюю ночь. Праздничный фейерверк закончился для жителей улицы Татьяны Снежной вызовом пожарных. Неумело пущенные петарды полетели в окна, загорелись несколько балконов.

— В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что некоторые балконы потушили сами хозяева и неравнодушные соседи, а с другими справились пожарные. Обошлось без пострадавших.

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