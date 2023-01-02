Год назад в подъезде на ОбьГЭСе в Новосибирске убили 23-летнюю девушку

Год назад в подъезде на ОбьГЭСе Семен Марамзин расправился со своей 23-летней бывшей. Фото: соцсети

Год назад в канун Нового года на ОбьГЭСе в Новосибирске произошло зверское убийство. 25-летний Семен Марамзин зарезал свою бывшую. Он караулил девушку в подъезде, и, когда та вышла из квартиры, напал на нее, ударив ножом 6 раз.

— 30 декабря в обеденное время. Судя по всему, он ее дожидался. Нанес ножевые ранения, пять, или шесть, — рассказал КП-Новосибирск собеседник в правоохранительных органах региона. — Там установлено видеонаблюдение, все попало на видео.

На видео попало не только само убийство. По словам нашего собеседника, после расправы Марамзин позировал на камеру и даже станцевал.

Сразу убийцу не удалось поймать. Он уехал к родственникам в Ордынский район и там скрывался два дня. Задержали Марамзина 1 января 2022 года в Советском районе.

Суд на Семеном Марамзиным прошел в июле 2022 года. Мужчину приговорил к 11,5 годам колонии за убийство.

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