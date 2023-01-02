Грабитель порезал 81-летнюю пенсионерку из-за тысячи рублей.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Под Новосибирском грабитель порезал 81-летнюю пенсионерку из-за тысячи рублей. Мужчине за разбой грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф до миллиона рублей.
— 21 октября 2022 года грабитель проник в дом 81-летней пенсионерки на улице Тургенева в Искитиме. Мужчина порезал женщину предметом, похожим на нож, украл одну тысячу рублей и скрылся. Потерпевшая выжила, отделавшись порезами на теле, — рассказали в региональном МВД.
Вскоре грабителя задержали. Им оказался 25-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Грабителя отправили в СИЗО. Дело возбудили по статье 162 УК РФ за разбой. В преступлении мужчина полностью сознался.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер