Грабитель порезал 81-летнюю пенсионерку из-за тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под Новосибирском грабитель порезал 81-летнюю пенсионерку из-за тысячи рублей. Мужчине за разбой грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

— 21 октября 2022 года грабитель проник в дом 81-летней пенсионерки на улице Тургенева в Искитиме. Мужчина порезал женщину предметом, похожим на нож, украл одну тысячу рублей и скрылся. Потерпевшая выжила, отделавшись порезами на теле, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре грабителя задержали. Им оказался 25-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Грабителя отправили в СИЗО. Дело возбудили по статье 162 УК РФ за разбой. В преступлении мужчина полностью сознался.

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