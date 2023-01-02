Тoyota насмерть сбила 69-летнюю пенсионерку. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске Тoyota насмерть сбила 69-летнюю пенсионерку, когда та переходила дорогу в неположенном месте. Произошло ДТП утром в понедельник, 2 января.

— 48-летний водитель за рулем автомобиля Тoyota двигался по улице Титова в сторону улицы Пермской. В пути следования он сбил человека, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД.

Пострадавшей оказалась 69-летняя женщина. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер