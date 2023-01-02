В Новосибирске двое мужчин украли чугунные крышки от колодца тепловой камеры

Двое мужчин украли чугунные крышки от тепловой камеры. Фото: кадр из видео

В Ленинском районе Новосибирска двое мужчин украли крышки от тепловой камеры. Приехали на черное дело воришки ночью. Подогнали грузовик как можно ближе, сняли две крышки, закинули их в салон и были таковы.

— Обо всех инцидентах с пропажей крышек люков энергетики незамедлительно сообщают в правоохранительные органы. В полицию в этом году направлено 96 заявлений, возбуждено 61 уголовное дело. Наказание за кражу чугунных крышек предусматривает реальный срок до двух лет лишения свободы. В этом году к уголовной ответственности уже привлекли трех человек. Найти виновных помогают свидетели и камеры видеонаблюдения. В объектив одной из них и попало хищение в Ленинском районе, — рассказали в СГК.

Энергетики пояснили, чтобы восстановить похищенный люк часто приходится менять его конструкцию полностью. Все дело в том, что крышки идут в комплекте с корпусом-горловиной. Кроме того, у разных производителей могут отличаться габаритные размеры.

Всего же за 2022 год украли 191 крышку и 4 опорных кольца. Ущерб составил более 1,3 миллионов рублей.

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