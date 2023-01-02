Опубликован прогноз погоды на январь 2023 года в Новосибирске

Первая неделя нового года обещает быть теплой и снежной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске первая неделя нового года обещает быть теплой и снежной. Об этом говорят такие популярные погодные сервисы, как «Яндекс.Погода» и Gismeteo.

По данным «Яндекс.Погоды», ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -19 градусов. Самой холодной станет ночь на Рождество. Днем же воздух будет прогреваться от -2 градусов — 4 января, до -13 градусов — 8 января. Всю неделю ожидается снег и ветер.

Gismeteo прогнозируют схожую погоду, но на 1-2 градуса холоднее. По его данным, самой холодной также станет рождественская ночь — -20 градусов, а самым теплым днем 4 января — -2 градуса. Погода также обещает быть снежной, а вот ветер будет сильнее и холоднее. В воскресенье, 8 января, порывы ветра достигнут 16 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер