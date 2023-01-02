В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год

Кампус НГУ планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Фото: https://gge.ru/press-center

На год сдвинулся срок ввода в эксплуатацию кампуса Новосибирского государственного университета. Изначально планировалась, что строительство завершится в 2024 году. Информация о переносе сроков появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

— Срок ввода в эксплуатацию — 2025 год, — говорится в документе.

Кампус НГУ разместит в себе поточные аудитории со студенческим проектным центром, научную библиотеку и крытый переход — первая очередь, а также Учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ и Научно-исследовательский центр НГУ, которые введут в эксплуатацию во вторую очередь.

Напомним, что в октябре 2022 год суд наложил запрет на вырубку леса на территории, где запланирована стройка второй очереди кампуса НГУ. Такое решение было принято из-за коллективного иска экоактивистов. Те посчитали, что вторая очередь строительства затронет участки леса с краснокнижными животными и растениями: неясыть длиннохвостая и липа сердцевидная.

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