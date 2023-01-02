Новосибирск завалит снегом во второй день 2023 года

В Новосибирске второй день 2023 года снова порадует горожан теплом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске второй день 2023 года снова порадует горожан теплом. Синоптики обещают температуру не ниже −13 градусов.

— 2 января 2023 года в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до −11…-13 градусов, днем потеплеет до −8…-10, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Синоптики сервиса «Гисметео» обещают новосибирцам снег в первой половине дня и температуру воздуха в районе −9…-13 градусов.

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