Новосибирск завалит снегом во второй день 2023 года

В Новосибирске второй день 2023 года снова порадует горожан теплом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске второй день 2023 года снова порадует горожан теплом. Синоптики обещают температуру не ниже −13 градусов.
— 2 января 2023 года в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до −11…-13 градусов, днем потеплеет до −8…-10, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Синоптики сервиса «Гисметео» обещают новосибирцам снег в первой половине дня и температуру воздуха в районе −9…-13 градусов.
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