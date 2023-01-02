Так будут холода или нет? Смотрим новый прогноз на начало 2023 года в Новосибирске

Синоптики дали уточненный прогноз на начало 2023 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В конце декабря синоптики массово обещали, что 2023 год для новосибирцев начнется с лютых морозов, однако погода на 1 января таких прогнозов не оправдала. Отправившиеся гулять по центру горожане наслаждались комфортной температурой вкупе с небольшим снегопадом.

Так стоит ли новосибирцам готовиться к обещанному похолоданию или погода на январские праздники наоборот порадует теплом? Синоптики дали уточненный прогноз.

— В понедельник, 2 января, температура воздуха ночью опустится до −18…-23 градусов, местами до −29. Днем значительно потеплеет до −7…-12 градусов. Ожидается облачность, местами небольшой снег, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В среду, 3 января, ночью похолодает до −13…-18 градусов, местами — до −20…-25 градусов. Днем температура поднимется до −4…-9 градусов.

Сервис «Гисметео», в свою очередь, на все январские праздники обещает сибирякам погоду в переделах −2…-7 градусов днем, −8…-20 градусов ночью, пасмурную погоду и ежедневные снегопады.

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