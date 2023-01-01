В Новосибирске «Хонда» сбила школьника, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП произошло в Дзержинском районе города вечером в воскресенье, 1 января.
— В семь вечера 21-летний водитель автомобиля «Хонда Тонео» ехал по улице Фрунзе в сторону улицы Кошурникова. Около дома 240к1 на улице Фрунзе он сбил 15-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.
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