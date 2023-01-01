«Поехал в Москву»: в Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Новосибирске ищут 15-летнего Никиту Жукова. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут 15-летнего Никиту Жукова. Подросток пропал 16 декабря в городе Бийск Алтайского края. Сейчас географию его поисков расширили на несколько регионов.

— К поискам мальчика подключились уже не только полиция, но и следователи. У правоохранителей есть предположение, что он направляется в Москву. Было свидетельство, что его видели в Новосибирской области, — рассказала КП-Новосибирск волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» Алтайского края Диана Горная. — Ранее у мальчика уже были случаи ухода из дома.

Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в куртку песочного цвета, черные джинсы, черные кроссовки с красной подошвой и темно-синюю шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Никита или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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