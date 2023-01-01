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НовостиПроисшествия1 января 2023 8:45

В Новосибирске водитель ВАЗ не справился с управлением и слетел в кювет

ДТП случилось в новогоднюю ночь
Галина СИМОНОВА
ВАЗ вылетел в кювет. Фото: спасатели МАСС

ВАЗ вылетел в кювет. Фото: спасатели МАСС

В Первомайском района Новосибирска в новогоднюю ночь произошло ДТП. На место выезжали спасатели.

— На улице Первомайской в 00:40 1 января водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели обеспечили противопожарную безопасности машины. В Госавтоинспекции по городу ДТП пока не прокомментировали.

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