В Новосибирске водитель ВАЗ не справился с управлением и слетел в кювет

ВАЗ вылетел в кювет. Фото: спасатели МАСС
В Первомайском района Новосибирска в новогоднюю ночь произошло ДТП. На место выезжали спасатели.
— На улице Первомайской в 00:40 1 января водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет, — сообщили спасатели МАСС.
Спасатели обеспечили противопожарную безопасности машины. В Госавтоинспекции по городу ДТП пока не прокомментировали.
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