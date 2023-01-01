В Новосибирске водитель ВАЗ не справился с управлением и слетел в кювет

ВАЗ вылетел в кювет. Фото: спасатели МАСС

В Первомайском района Новосибирска в новогоднюю ночь произошло ДТП. На место выезжали спасатели.

— На улице Первомайской в 00:40 1 января водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели обеспечили противопожарную безопасности машины. В Госавтоинспекции по городу ДТП пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер