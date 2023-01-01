«Вылез на карниз и залез обратно»: новосибирец напугал соседей на Новый год

Мужчина повис на карнизе балкона. Фото: «МЖК, Восточный, Плющихинский»

Житель дома на улице Высоцкого, 50 напугал соседей своим странным поведением в Новогоднюю ночь. Жильцы дома напротив засняли, как он довольно опасно повис на карнизе балкона.

— На восьмом этаже висит мужчина за карнизом балкона. Просто висел, а потом взял и залез обратно, — рассказывают очевидцы на видео, опубликованном в паблике Вконтакте «МЖК, Восточный, Плющихинский».

Зацепившись за карниз, мужчина провел всего несколько секунд, успев при этом прокричать какие-то слова. Забрался ли он назад в квартиру сам, или ему кто-то помог, но, к счастью, опасные трюки закончились благополучно.

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