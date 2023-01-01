В Новосибирской области иномарка выехала на ЖД пути и попала под поезд

Иномарка выехала на ЖД пути, где столкнулась с поездом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области иномарка выехала на ЖД пути, где столкнулась с поездом. ЧП случилось утром 1 января, о произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы.

— Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь из Берёзовки, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым поездом, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, машинист пытался затормозить, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не вышло.

— ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МВД по области.

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