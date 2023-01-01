Многие новосибирцы отправились встречать Новый год в центр города. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы встретили Новый год на площади Ленина. Многие предпочли встретить праздник прямо в центре города — у главной елки около НОВАТа.

На улице Ленина, которую в этом году сделали пешеходной, 31 декабря тоже было не протолкнуться. Как сами горожане, так и туристы, норовили прогулять по коридору с «потолком» из гирлянд. Достаточно людей было и в Первомайском сквере, где установили много светящихся фигур, с которыми так удобно фотографироваться.

Праздничный салют в этом году был отменен, но многих новосибирцев это не смутило, и они решили оставаться у главной елки до самой полуночи. А кто-то отправился гулять, уже послушав бой курантов дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт и салют на Новый год-2023 отменили в Новосибирске

Однако праздничные мероприятия для детей состоятся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер