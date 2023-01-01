В Новосибирске на улице Ватутина перевернулась на крышу иномарка

В Новосибирске на улице Ватутина за несколько минут до Нового года произошло ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на улице Ватутина за несколько минут до Нового года произошло ДТП. Аварию засняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть.

— Перед самым Новым годом на Ватутина произошло ДТП, в результате которого седан kia rio оказался на крыше, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах с места аварии видно, что в ДТП пострадали как минимум три авто. У двух из них значительно повреждены передние части. На месте случившегося работал экипаж ДПС.

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