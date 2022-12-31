Власти Новосибирска заказали стикеры с манулом Снежинкой и снежной бабой за 100 тысяч рублей

Манул Снежинка появится на новых стикерах в Telegram. Фото: Владимир ГАБОВ.

Новосибирские власти объявили закупку на создание двух новогодних стикерпаков для «Телеграма». «Городская дирекция творческих программ» разместила на сайте госзакупок заказ, согласно которому к новогодним праздникам должно быть отрисовано 10 стикеров с манулом Снежинкой и 10 стикеров со снежной бабой.

— Снежная баба – символ новогодней столицы в Новосибирске 2022-2023. Идея – создать из обычного зимнего символа снеговика - уникального персонажа в Телеграмм, который поможет жителям Новосибирска выражать свои эмоции среди текста в визуальном виде с помощью стикеров. Манул — новый символ Новосибирска, получивший свою славу в интернете благодаря знаменитому манулу из Новосибирского зоопарка, — сказано в документах.

Начальная цена договора на выполнение работ составляет 105 тысяч рублей.

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