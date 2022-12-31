Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Новым 2023 годом

Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Новым годом. Фото: кадр из видео.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеопоздравление с Новым годом для жителей области.

— Уходящий год принес с собой не только тревоги и сложности, но и хорошие результаты в развитии Новосибирской области, новые проекты, новые достижения. А главный итог судьбоносного 2022 года – удивительное единение всех новосибирцев, всех россиян в стремлении помочь мужественным защитникам Донбасса, — сообщил Андрей Травников.

Губернатор также пожелал новосибирцам здоровья, здоровья и успехов. В новогоднюю ночь можно увидеть поздравление Андрея Травникова на канале ОТС в 23.49.

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