Потеплеет до -3: чем нас порадует первый день в году

Новый год начнется с теплого дня - для сибирской зимы! Фото: Мария АНАНОВА

Погода в первый день нового года порадует новосибирцев. 1 января значительно потеплеет.

— Ночью будет -15...-17, с повышением к утру до -9…-11. Днем — -3...-5. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области метеорологи дают менее оптимистичный прогноз. По их данным, ночью температура опустится до -15…-20, местами до -26. Днем будет -10…-15 местами до -21. По юго-востоку региона будет теплее, до -9…-14 градусов днем и -2…-7 градусов ночью.

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