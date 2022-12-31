В Новосибирске перед Новым годом выросли цены на такси

Ценник на такси изменился.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Цены на такси в Новосибирске выросли перед Новым годом. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.
Так, например, раньше доехать из Калининского в Центральный район можно было за 260-300 рублей. Сейчас же стоимость поездки составляет 350 рублей.
− Цены действительно взлетели. На дорогу туда-обратно уходит около 800 рублей… А еще очень сложно найти машину, приходится ждать несколько минут, пока водитель примет заказ, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск читатель.
Интересно, что еще утром 31 декабря цены на такси были на удивление низкими.
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