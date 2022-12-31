Главный нарколог Алтайского края рассказал, как избежать сильного опьянения в новогоднюю ночь

Чтобы не опьянеть, нужно следовать некоторым советам. Фото: Василий Вахрин

Главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов поделился советами, как остаться в трезвом уме в новогоднюю ночь. Слова эксперта приводит Amic.

Так, не стоит запивать алкоголь сладкими газированными напитками. Дело в том, что углекислый газ способствует более быстрому всасыванию этанола. Кроме того, соки и газировки вкупе с алкоголем создают огромную нагрузку на печень.

− Лучше всего запивать алкоголь чистой негазированной водой. Алкоголь выводит жидкость из организма, а вода спасет вас от обезвоживания и интоксикации и помогает не переесть, − посоветовал Андрей Иванов.

Нарколог добавил, что перед тем, как начать употреблять спиртное, нужно обязательно что-то съесть. Иначе на голодный желудок вас моментально «унесет». Идеальный сценарий таков – между приемом пищи и выпивкой проходит примерно один час.

Эксперт отметил, что закусывать соленьями или жирной едой не стоит. В первом случае замедляется расщепление спирта, а во втором – оттягиваются симптомы опьянения и человек теряет чувство меры.

По словам Андрея Иванова, лучше всего закусывать сыром, рыбой, овощными салатами, фруктами и нежирным мясом.

А еще не стоит забывать про различные активности – танцы, конкурсы и хороводы. Когда вы не сидите на месте, алкоголь быстрее выводится из организма.

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